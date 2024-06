Gianmarco Tamberi vince l'oro europeo, il bacio con Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi aggiunge un'altra memorabile impresa alla sua brillante carriera nel salto in alto, conquistando la medaglia d'oro ai Campionati Europei di atletica. Davanti al pubblico di Roma e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'atleta di Civitanova Marche ha vinto il suo terzo titolo europeo, il quarto totale se si conta anche quello al coperto, superando la misura di 2.37, la migliore al mondo nel 2024. Dopo l'impersa, per Tamberi è andata in scena una grande festa iniziata con la corsa verso la sua tribuna per condividere la gioia con il suo staff e proseguita celebrando la vittoria con Chiara Bontempi, con cui è convolato a nozze nel 2022. "Non ci arrivo alla fine di questa stagione", ha ironicamente scritto la compagna dell'atleta in una storia che ha immortalato il loro bacio a bordo pista.

Gianmarco Tamberi, l'intervista a Verissimo

In un'intervista rilasciata a Verissimo nel settembre del 2023, Gianmarco Tamberi aveva parlato della sua storia d'amore con Chiara Bontempi, fatta di tanti momenti magici ma anche di periodi cupi, come quello affrontato nel 2016 in occasione del grave infortunio subito dall'atleta. "Devo tantissimo a lei per come mi è stata vicino in quegli anni difficilissimi. Si è dedicata a me, al mio sogno che poi è diventato il nostro". E in quell'occasione, Tamberi aveva manifestato anche il desiderio di paternità: "Ne parliamo spesso, ci piacerebbe tantissimo. Vogliamo solamente dare il giusto tempo a tutte le cose".