Gianmarco Tamberi e l’allenamento con la figlia Camilla

Gianmarco Tamberi condivide su Instagram un video che racconta un tenero momento padre e figlia. Nel video si vede l'atleta, 33 anni, mentre sta svolgendo una sessione di allenamento durante la quale si ritaglia un attimo per coccolare la figlia Camilla, nata lo scorso 14 agosto. "Cami", scrive semplicemente il campione olimpico a corredo del video pubblicato sul proprio profilo social. Tra i commenti in risalto, anche quello di Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi e mamma della piccola Camilla, che aggiunge tre semplici cuori.
Ospiti a Verissimo ad aprile, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano raccontato le emozioni legate all’arrivo della loro prima figlia. "Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore" aveva dichiarato Chiara durante l'intervista. Anche Gianmarco aveva manifestato tutta la sua gioia per l’attesa di una bambina: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".