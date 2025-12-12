Gianmarco Tamberi e l’allenamento con la figlia Camilla

Gianmarco Tamberi e la figlia Camilla | Instagram: @gianmarcotamberi

Gianmarco Tamberi, l'emozione di diventare padre: "Sono al settimo cielo"

Ospiti a Verissimo ad aprile, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano raccontato le emozioni legate all’arrivo della loro prima figlia. "Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore" aveva dichiarato Chiara durante l'intervista. Anche Gianmarco aveva manifestato tutta la sua gioia per l’attesa di una bambina: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".