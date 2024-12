Gianluigi Donnarumma rassicura i fan dopo l'infortunio: "Tutto bene"

"Tutto bene". Con queste parole Gianluigi Donnarumma, 25 anni, ha rassicurato i fan dopo il grave infortunio rimediato mercoledì 18 dicembre nella partita tra Monaco e Paris Saint Germain. Il portiere della Nazionale, infatti, aveva dovuto lasciare il campo dopo essere stato ferito al volto dai tacchetti di un avversario che lo aveva colpito.

Nello scatto, il portiere appare sereno nel salotto di casa, disteso sul divano insieme al suo cagnolino. Sulla guancia destra, una vistosa benda copre la ferita mentre saluta i suoi follower con il pollice alzato. Tra i commenti moltissimi amici e calciatori hanno voluto mandare gli auguri di pronta guarigione al portiere azzurro, come l'attore Salvatore Esposito, Cristian Brocchi, Marco Borriello e tanti altri.

"Grazie per tutto il supporto e gli auguri ricevuti - ha aggiunto Donnarumma in una storia condivisa su Instagram -. Significa molto per me", ha aggiunto insieme all'emoji di un cuore. Anche Alessia Elefante, futura moglie del calciatore, ha pubblicato uno scatto di Donnarumma insieme al figlio Leo: "Papi forte", ha scritto l'interior designer che ha anche ringraziato i follower per i tanti messaggi di vicinanza.