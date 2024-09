Gerardina Trovato, l'intervista in 100 secondi

Dai problemi di salute alle difficoltà economiche: Gerardina Trovato si è raccontata a Verissimo.

La cantautrice, 57 anni, ha parlato della nevrosi ossessivo depressiva di cui ha sofferto per tanti anni: "Gli artisti nascono iper: iper sensibili, iper vulnerabuli, iper suggestionabili. A volte i medici davanti ai problemi di salute di un artista pensano subito alle droghe e agli eccessi. Dopo il secondo album, il mio medico ha sbagliato a darmi i farmaci. Me ne ha prescritti tantissimi. A causa di queste medicine, una mattina non riuscivo a scendere dal letto: sono stata otto mesi paralizzata, muovevo solo il collo".

Per Gerardina Trovato, alle difficoltà psicofisiche si sono poi aggiunte quelle economiche: "Sono stata tre anni alla Caritas".

Nei video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Gerardina Trovato a Verissimo.