Andrea Cerioli mostra il cantiere della nuova casa a Genova

Dopo il romantico matrimonio celebrato il 24 maggio a Valle di Badia, in provincia di Pisa, per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è già tempo di nuove emozioni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su Instagram alcuni scatti del cantiere della loro futura casa al mare a Genova. La coppia vive stabilmente a Bologna, ma ha scelto il capoluogo ligure, città natale di Arianna, come rifugio per le vacanze. I neosposi si sono mostrati entusiasti per questo nuovo progetto e non vedono l’ora di godersi la nuova casa insieme alla loro bambina, Allegra.

Il matrimonio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

La nuova casa al mare rappresenta un altro tassello importante nella vita di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Dopo sei anni di fidanzamento, i due hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio, celebrato il 24 maggio a Valle di Badia, in provincia di Pisa. L'annuncio della data delle nozze era arrivato lo scorso ottobre durante un’intervista a Verissimo, dove la coppia aveva raccontato con sincerità le emozioni e le difficoltà legate all’organizzazione di un evento così importante.

L'inizio della storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si incontrano per la prima volta nel 2019 nello studio di Uomini e Donne. Andrea è uno dei tronisti di quell'edizione e piano piano viene conquistato proprio da Arianna che è una delle corteggiatrici. La coppia esce dal programma condotto da Maria De Filippi e comincia così la loro storia d'amore, coronata 6 anni dopo con il matrimonio e ancora prima, a febbraio del 2024, con la nascita della figlia Allegra.