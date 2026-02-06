Gal Gadot ricorda i problemi di salute quando era all'ottavo mese di gravidanza: "È stato terrificante e doloroso"

Gal Gadot

"Due anni fa oggi, stavo attraversando un periodo molto buio della mia vita - scrive l'attrice a corredo di alcune foto scattate quando era incinta - Proprio accanto a quell'oscurità, è nata mia figlia Ori, portando una grande luce nel mio mondo. La vita è davvero Yin e Yang... in ogni ombra c'è una scintilla di luce, e in ogni luce c'è un punto di oscurità".



L'attrice israeliana prosegue: "Per chi non lo sapesse, ero nelle ultime fasi della gravidanza quando ho avuto diversi coaguli di sangue nel cervello. È stato terrificante e doloroso. Rimanere vigile e consapevole è ciò che alla fine mi ha salvato la vita (oltre ai medici straordinari che si sono presi cura di me). Difendete sempre la vostra salute. Queste foto sono state scattate appena due settimane prima che scoprissi la mia condizione e che Ori nascesse. Sono profondamente grata per la mia vita e per quella dei miei cari. Auguro a tutti noi salute e luce infinita. Anche quando sembra buio, ricordate: c'è sempre un punto di luce che aspetta solo di essere trovato".

Ori è frutto dell'amore tra Gal Gadot e il marito Jaron Varsano. I due sono sono genitori anche di Alma, Maya e Daniella.

Gal Gadot, la maternità e l'amore per la famiglia