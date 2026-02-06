Gal Gadot ricorda i problemi di salute quando era all'ottavo mese di gravidanza: "È stato terrificante e doloroso"

In un lungo post condiviso su Instagram, Gal Gadot, 40 anni, rivive un periodo molto difficile della sua vita. Due anni fa, quando era all'ottavo mese di gravidanza in attesa della sua quarta figlia, venuta alla luce a inizio 2024, l'attrice ha subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una serie di coaguli di sangue al cervello.
"Due anni fa oggi, stavo attraversando un periodo molto buio della mia vita - scrive l'attrice a corredo di alcune foto scattate quando era incinta - Proprio accanto a quell'oscurità, è nata mia figlia Ori, portando una grande luce nel mio mondo. La vita è davvero Yin e Yang... in ogni ombra c'è una scintilla di luce, e in ogni luce c'è un punto di oscurità".
L'attrice israeliana prosegue: "Per chi non lo sapesse, ero nelle ultime fasi della gravidanza quando ho avuto diversi coaguli di sangue nel cervello. È stato terrificante e doloroso. Rimanere vigile e consapevole è ciò che alla fine mi ha salvato la vita (oltre ai medici straordinari che si sono presi cura di me). Difendete sempre la vostra salute. Queste foto sono state scattate appena due settimane prima che scoprissi la mia condizione e che Ori nascesse. Sono profondamente grata per la mia vita e per quella dei miei cari. Auguro a tutti noi salute e luce infinita. Anche quando sembra buio, ricordate: c'è sempre un punto di luce che aspetta solo di essere trovato".
Ori è frutto dell'amore tra Gal Gadot e il marito Jaron Varsano. I due sono sono genitori anche di Alma, Maya e Daniella.
Nel 2022, Gal Gadot aveva condiviso in un'intervista la gioia di essere mamma.
"Adoro partorire, lo farei una volta alla settimana se potessi. È un momento così magico… è incredibile creare una nuova vita. A dire il vero ricorro sempre all'epidurale, quindi il parto non è così doloroso", aveva detto l'attrice a InStyle.
"Sono una donna molto felice, non vedo l'ora di tornare a casa dalla mia famiglia ogni volta che finisco di lavorare a un film. Amo ogni momento che trascorro con mio marito e le nostre figlie", aveva aggiunto Gal Gadot.