Gal Gadot e il marito Jaron Varsano (foto Ansa)

Gal Gadot è diventata mamma per la quarta volta. L'attrice di origini israeliane, nota per le sue interpretazioni in Wonder Woman e Fast & Furious, ha annunciato sui social la nascita della quarta figlia Ori con il marito Jaron Varsano.

"Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata facile ma ce l'abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite, all'altezza del tuo nome, Ori, che in ebraico significa 'la mia luce'. I nostri cuori sono pieni di gratitudine", ha scritto l'attrice di quasi 39 anni, aggiungendo un cuore a uno scatto dall'ospedale in cui stringe a sé la nuova arrivata.

"Benvenuta nella 'casa delle ragazze'… anche papà è piuttosto cool”, ha aggiunto Gal Gadot, che con il marito di 48 anni ha avuto anche le figlie Alma, 12 anni, Maya, 6, e Daniella, 3 a giugno.

Gal Gadot, la maternità e l'amore per la famiglia

Instagram @gal_gadot

Gal Gadot nel 2022 aveva condiviso in un'intervista la gioia di essere mamma.

"Adoro partorire, lo farei una volta alla settimana se potessi. È un momento così magico… è incredibile creare una nuova vita. A dire il vero ricorro sempre all'epidurale, quindi il parto non è così doloroso", aveva detto a InStyle l'attrice, sottolineando che, nonostante tutto, la gravidanza è per lei un momento complicato.

"Le gravidanze per me sono difficili. Mi sento male e ho emicrania. Diciamo che non sono nel mio pieno stato di benessere", aveva aggiunto l'attrice, che in passato aveva parlato anche della sua famiglia.

"Con Alma, la nostra primogenita, io e mio marito abbiamo completamente rivoluzionato la nostra routine del sonno. Lei ancora adesso si intrufola nel nostro letto: penso che prima o poi le insegneremo a dormire da sola. Maya, invece, ha iniziato a dormire tutta la notte da quando aveva cinque mesi", aveva raccontato in un'intervista.

"Sono una donna molto felice, non vedo l'ora di tornare a casa dalla mia famiglia ogni volta che finisco di lavorare a un film. Amo ogni momento che trascorro con mio marito e le nostre figlie", aveva aggiunto Gal Gadot.