Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati

Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono lasciati. Ad annunciarlo è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle storie su Instagram.

"Io e Daniele ci siamo lasciati", ha detto Gaia Gigli. E ha aggiunto: "Ho messo tutta me stessa in questa relazione. È un momento delicato in cui c’è anche un bimbo di mezzo perché, come sapete, Daniele aveva conosciuto mio figlio. Ho bisogno di metabolizzare il tutto".

L'ex corteggiatrice ha voluto concludere così: "Quando vedete delle coppie sui social non pensate che non litighino o non abbiano problemi, perché non è così".

Daniele Paudice e Gaia Gigli si erano conosciuti a Uomini e Donne ed erano usciti insieme dal programma lo scorso maggio. Ospiti a Verissimo, avevano parlato della loro storia e del rapporto di Daniele con il piccolo Diego, il figlio che Gaia ha avuto da una precedente relazione.

"Diego già stravede per Daniele, non pensavo che fosse così bravo con i bambini", aveva detto l'ex corteggiatrice. L'ex tronista aveva aggiunto: "Se vuoi bene alla mamma, devi voler bene anche a suo figlio".