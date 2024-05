Daniele Paudice e Gaia Gigli parlano a Verissimo del loro amore appena sbocciato a Uomini e Donne: " È un momento felice". Al momento la coppia sta vivendo una storia a distanza: "Stiamo facendo i pendolari tra Milano e Napoli".

Daniele Paudice ha già avuto modo di conoscere Diego, il figlio di quattro anni che Gaia ha avuto da una precedente relazione. "Diego già stravede per Daniele, non pensavo che fosse così bravo con i bambini", afferma l'ex corteggiatrice.

"Se vuoi bene alla mamma, devi voler bene anche a suo figlio", aggiunge l'ex tronista. Per quanto riguarda il desiderio, un giorno, di diventare papà: "Mi piacerebbe, perché no? Non pianifico, ma se dovesse succedere, sarei felice".