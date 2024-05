Dall'inizio della loro storia al rapporto con il piccolo Diego: Daniele Paudice e Gaia Gigli si sono raccontati a Verissimo.

Della scelta a Uomini e Donne, Gaia ha detto: "Non mi aspettavo di essere io la scelta fino all'ultimo. È stato uno dei momenti più belli della mia vita".

Gaia ha parlato anche della relazione tossica che ha vissuto in passato: "Penso di essermi innamorata della persona sbagliata. Ero entrata in un loop da cui non riuscivo a uscire, mi sono fatta aiutare da esperti".

Per quanto riguarda invece il rapporto del figlio Diego, di quattro anni, con Daniele, Gaia ha detto: "Diego già stravede per Daniele, non pensavo che fosse così bravo con i bambini". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Gaia e Daniele a Verissimo.