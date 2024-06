Giovanna Sannino, la dedica di Gaetano Migliaccio: "Continueremo ad amarci, sempre, ogni giorno di più"

Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino sono sempre più innamorati. L’attore ha condiviso sui social alcuni dolci scatti in compagnia della fidanzata, dedicandole romantiche parole.

"In molti scrivete sempre che noi siamo l'esempio del vero amore, di questi tempi non c'è complimento più bello che si possa ricevere. Noi continueremo ad amarci, sempre, ogni giorno di più", ha scritto su Instagram, accompagnando le foto con due cuori.

"Dopo un mese lontani, abbiamo passato gli ultimi due giorni sempre insieme, a coccolarci ogni secondo. Ti amo come nessuno mai", aveva scritto Gaetano Migliaccio di recente a corredo di altri teneri momenti con la compagna.

Giovanna Sannino e l'amore per Gaetano Migliaccio a Verissimo

Ospite ad aprile a Verissimo Giovanna Sannino aveva condiviso il suo amore per Gaetano Migliaccio, conosciuto sul set di Mare Fuori.

"Lui è meraviglioso, una persona gentile, un uomo d'altri tempi. Sembra uscito da un film dell'800, ha un animo antico. Quando due attori lavorano insieme può succedere di entrare in competizione, mentre Gaetano non sa cosa siano l'invidia e la gelosia e io sono innamoratissima di lui", aveva raccontato l'attrice di 24 anni.

"Sono molto fortunata ad averlo al mio fianco. Con lui sogno di costruire una famiglia, mi piacerebbe che i miei figli avessero un padre come Gaetano, un uomo ricco di valori che ti sostiene e ti fa divertire", aveva aggiunto Giovanna Sannino.

Gaetano Migliaccio in un videomessaggio aveva dedicato dolci parole alla compagna: "In te ho trovato l'amore della mia vita, quello che ti cambia e che spero duri per sempre".

Ripercorrendo l'inizio della loro storia d'amore, l'attrice aveva aggiunto: "Quando l'ho incontrato non ero in un momento felice, uscivo da una storia che mi aveva cambiata, raffreddata. Non ero pronta a un nuovo amore e lui ha avuto molta pazienza con me, mi ha corteggiata per cinque mesi".