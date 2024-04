Giovanna Sannino, la storia d'amore con Gaetano Migliaccio: "Sogno una famiglia con lui"

L'attrice Giovanna Sannino parla a Verissimo della sua storia con l'attore Gaetano Migliaccio: "Vorrei per i miei figli un papà come lui"

Giovanna Sannino parla a Verissimo della sua storia con Gaetano Migliaccio, conosciuto sul set di Mare Fuori.

"Lui è un uomo gentile. Gaetano è un uomo d'altri tempi. Sembra uscito da un film dell'800. Ha un animo antico", afferma Giovanna Sannino, 24 anni.

Riguardo l'inizio della loro storia d'amore: "Quando l'ho incontrato, non ero in un momento felice, uscivo da una storia che mi aveva cambiata, raffreddata. Non ero pronta a un nuovo amore. Lui ha avuto molta pazienza con me, mi ha corteggiata per cinque mesi".

Giovanna Sannino rivela che in futuro sogna una famiglia con Gaetano Migliaccio: "Mi piacerebbe che i miei figli avessero un padre come Gaetano".