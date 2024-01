Gabriela Chieffo rivela: “Sono rimasta incinta a 15 anni”

Gabriela Chieffo ha rivelato sui social che nel 2019 aspettava un bambino con il fidanzato Giuseppe.

"Non ve ne ho mai parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019, avevo 15 anni", ha scritto Gabriela nelle storie su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni follower a cui ha promesso: "Ve ne parlerò".

Insieme da otto anni, Giuseppe Ferrara, di quasi 25 anni, e Gabriela Chieffo, che quest'anno compirà 21 anni, si sono conosciuti da appena adolescenti: lei aveva 12 anni e lui 16.

La coppia ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, dopo che Gabriela ha scoperto che il fidanzato Giuseppe si era iscritto a un sito di incontri, dando per errore proprio il numero della fidanzata e facendosi chiamare "American Boy".

Dopo un percorso travagliato, erano usciti separati dal programma, salvo poi tornare insieme durante un secondo falò di confronto. Poco dopo è arrivata la proposta di matrimonio negli studi di Uomini e Donne.

A Verissimo, Gabriela aveva raccontato il difficile periodo che ha vissuto quando ha scoperto il tradimento da parte di Giuseppe, arrivando a perdere molti chili: "A gennaio 2023 ho avuto un crollo. Dentro di me sapevo che mi aveva tradita, ma lui negava. Sono stata malissimo in quel periodo. Ma non riuscivo a lasciarlo. Ho perso 45 chili"

Sui social la ragazza aveva anche pubblicato le foto di com'è era prima: "Sono stata male e solo io so quello che ho passato. Queste foto sono dell'anno scorso e, come potete vedere, sono in carne. Da gennaio 2023, purtroppo, ho avuto un calo veloce di peso. Perdere tutto quel peso, in così poco tempo, non ha fatto bene alla mia salute, mi ha portato anche dei problemi".