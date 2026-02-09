Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara svelano il sesso (e il nome) del figlio che aspettano



Insieme da circa nove anni, Gabriela e Giuseppe si sono conosciuti da giovanissimi: lei aveva 12 anni e lui 16. Sono diventati noti nel 2023 con la partecipazione a Temptation Island.

A luglio del 2025 si sono sposati. L'annuncio che sarebbero diventati genitori è arrivato a Verissimo. "Presto saremo in tre. Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po' mamma. Non volevo però fare il test, avevo paura fosse negativo", aveva raccontato Gabriela Chieffo.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo.