Serra Ylmaz, l'intervista in 100 secondi

Dal tumore alla maternità: Serra Ylmaz si è raccontata a Verissimo. La celebre attrice, 71 anni, non si è definita una "mamma protettiva" della sua Ayşe, avuta nel 1979 con l'attore Levent Yılmaz, con cui è stata sposata dal 1977 al 1987.

"Ho sempre cercato di dare a mia figlia una certa autonomia, come ero autonoma a mia volta. Lei è sempre stata molto libera, ma molto educata, non è stata viziata", ha spiegato Serra Ylmaz, che invece si considera una "mamma pesante": "Sono una mamma pesante da portare e questo l'ho capito con il tempo. Avere una mamma conosciuta è sempre un peso per i bambini".



L'attrice turca ha parlato anche del tumore che le è stato diagnosticato negli anni '90: "L'ho avuto molto giovane. Ma non è stata un'esperienza del tutto negativa, perché avere coscienza che siamo mortali serve molto nella vita. Da giovani non abbiamo minimamente la coscienza che siamo mortali. Tutto il mondo sembra appartenerci, invece, quando hai la malattia, quando ti senti vulnerabile, capisci le cose più essenziali della vita". Serra Ylmaz ha concluso la riflessione con parole profonde: "Il soggiorno su questo pianeta è brevissimo, quindi meglio passare del tempo, gioioso e stare bene".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Serra Ylmaz a Verissimo.