Dagli anni di lontananza con il papà alla sua vita da single: Anna Safroncik si è raccontata a Verissimo. "Quando siamo venuti in Italia, noi qui avevamo una nuova realtà e il mio papà era rimasto nella sua. Per cui sentirci, raccontarsi le cose, era troppo difficile per entrambi", ha spiegato l'attrice, 45 anni, che è nata a Kiev, ma si è trasferita in Italia all'età di 12 anni insieme alla madre Lilija.



Per alcuni anni, Anna Safroncik non ha avuto contatti con suo padre Jevhenij: "C'è stato un giorno in cui ci siamo telefonati. Gli ho semplicemente detto: "Ciao". E lui mi ha detto: "Tesoro, non ce la faccio". E quindi non ci siamo sentiti per qualche anno".



A Verissimo Anna Safroncik ha parlato anche della sua vita da single: "Ho scoperto che vivere per me stessa e con me stessa non è così male". A proposito della maternità, l'attrice ha aggiunto: "Ora non ho proprio questo desiderio, è successo in passato".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Anna Safroncik a Verissimo.

