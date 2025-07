Franco Nero avrà la sua Stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Franco Nero riceverà una Stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L a Camera di Commercio di Hollywood ha deciso infatti di dedicare una targa sul marciapiede più famoso di Los Angeles all'attore italiano, 83 anni, n oto per i suoi ruoli iconici in film come Django e Il giorno della civetta.

Franco Nero a Verissimo e la storia con Vanessa Redgrave

Franco Nero è stato ospite a Verissimo, dove aveva raccontato la sua storia e la sua lunga carriera: "Non mi fermo, non smetto mai di lavorare. Non bisogna fermarsi, se ti fermi, invecchi e poi muori". L'attore aveva parlato anche della sua relazione con l'attrice Vanessa Redgrave, conosciuta sul set del film Camelot nel 1967. All'epoca del loro incontro Vanessa era già mamma di due figlie, nate dal matrimonio con il regista Tony Richardson. Riguardo a questo Franco Nero aveva detto: "Quando mi sono legato a Vanessa, Natasha e Joely erano molto piccole, e le ho considerate da subito figlie mie".

Nel 1969 la coppia ha avuto un figlio, Carlo, ma poco dopo la sua nascita i due hanno deciso di separarsi. Franco Nero e Vanessa Redgrave, protagonisti di una storia d'amore degna di un film, si sono ritrovati negli anni 2000 e, spinti dal desiderio dei loro figli, hanno deciso di sposarsi nel 2006.