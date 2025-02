Franco Nero parla a Verissimo della sua storia d'amore da film con l'attrice Vanessa Redgrave che ha conosciuto nel 1967 sul set del film Camelot. Quando si sono incontrati Vanessa era già mamma di Natasha e Joely, nate dal matrimonio con il regista Tony Richardson. "Quando mi sono legato a Vanessa, Natasha e Joely erano molto piccole e le ho considerate da subito figlie mie", afferma l'attore, che con Vanessa ha avuto il figlio Carlo (1969). Franco Nero, 83 anni, e Vanessa Redgrave, 88 anni, si sono separati poco dopo la nascita del figlio, per ritrovarsi molti anni dopo, negli anni 2000. Nel frattempo Franco Nero è diventato papà anche di Frank Sparanero e Francesco Sparanero.

Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono sposati nel 2006, all'età di 65 e 69 anni. Parlando del matrimonio, l'attore dice: "Sono stati i figli a volerlo, a insistere perché ci sposassimo". In tanti anni d'amore, la coppia ha vissuto anche momenti difficili, il più tragico dei quali è stato la scomparsa nel 2009 della figlia Natasha in un incidente: "È stato un dramma. Un colpo durissimo. Abbiamo allagato New York di lacrime in quell'occasione".