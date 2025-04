Dal ritorno ad Amici ai motivi della separazione da Raimondo Todaro: Francesca Tocca si è raccontata a Verissimo.

"Sono molto felice di essere tornata ad Amici. Non vedevo l'ora. All'inizio ero preoccupata, ma poi ho messo piede negli studi ed è stato come se non me ne fossi mai andata", ha raccontato la ballerina, 35 anni, che aveva preso un periodo di pausa dal programma. Francesca Tocca ha aggiunto che la persona più felice del suo ritorno nel talent show è la figlia Jasmine: "È contentissima. È stata una lotta con lei quando ho deciso di fermarmi, lei non era d'accordo".

La ballerina ha parlato anche della separazione da Raimondo Todaro, dopo undici anni di matrimonio. "Adesso siamo molto sereni. Abbiamo un bellissimo rapporto", afferma la ballerina, 35 anni. "Abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio. Abbiamo dato tutto noi stessi in questa relazione. Ma a un certo punto ci siamo resi conto che andando avanti, forzavamo le cose e ci stavamo facendo del male", ha spiegato la ballerina, che non ha escluso però un secondo ritorno insieme in futuro: "Mai dire mai nella vita. Io sono una persona istintiva, vivo alla giornata, non programmo nulla. Non dico che sia impossibile un ritorno, ma per ora è così".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Francesca Tocca a Verissimo.