È ufficiale: Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati. Dopo settimane di rumor, la conferma è arrivata dai protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island.

"Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro, ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e per riprendere in mano la mia vita", ha scritto Francesca nelle storie su Instagram.

Francesca ha poi invitato i follower a non inviarle foto e video di Manuel: "Vi chiedo cortesemente di non mandarmi in privato foto e video che lo ritraggono con altre ragazze, perché non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppure io conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione".

L'ex protagonista di Temptation Island non rivela il motivo della loro rottura: "Preferirei che non mi faceste domande a riguardo perché penso sia meglio tacere".

Francesca Sorrentino storia Instagram

Anche Manuel Maura ha pubblicato nelle sue storie su Instagram un messaggio sulla fine della relazione: "Come avrete potuto intuire, tra me e Francesca è finita". L'ex protagonista di Temptation Island assicura: "I motivi della rottura non sono né tradimenti né mancanze di rispetto da parte mia, come alcuni hanno scritto. La fine della relazione è dipesa da altri fattori e problemi".

Riguardo alle foto e video che lo ritraggono insieme ad altre ragazze dopo la fine della storia con Francesca: "Dal momento in cui due persone scelgono di percorrere la propria strada, ognuno può fare quello che vuole, sono stanco di ricevere offese, insulti, come se fossi stato io il motivo della rottura del rapporto".

"Preciso inoltre che le cose non accadono dall'oggi al domani, vengo da un periodo dove sono stato male sia emotivamente che fisicamente. Ad oggi l'unica e sola cosa che cerco è di poter star bene con me stesso, che non è affatto scontato. Con ciò concludo dicendo di non addossare colpe a nessuno, mi auguro bene reciproco", conclude Manuel Maura.

Storia Instagram Manuel Maura

Francesca Sorrentino e Manuel Maura, la storia d'amore

Francesca Sorrentino - tecnico della riabilitazione psichiatrica di 24 anni - e Manuel Maura - agente di commercio di 31 anni - hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island. La coppia aveva deciso di prendere parte al programma dopo cinque anni di relazione.

Era stata Francesca a candidare la loro coppia, stanca dei continui tira e molla con il fidanzato. “Manuel ogni due per tre mi lascia. Dopo un mesetto è lì che ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto. Lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole. Se stare con me o no”, aveva detto la ragazza nel video di presentazione.

Dopo un percorso turbolento, Manuel e Francesca erano usciti separati dal falò di confronto. Sono rimasti single diversi mesi, prima di Natale 2023 hanno annunciato sui social il ritorno insieme. Ospiti a Verissimo avevano parlato della decisione di dare una seconda possibilità alla loro storia: "Abbiamo deciso di riprovarci, se sono rose fioriranno. Se non dovesse andare, ci lasceremo, ma in maniera matura" .