Francesca e Manuel sono tornati insieme: "Se sono rose fioriranno"

Francesca e Manuel parlano a Verissimo del loro ritorno insieme dopo Temptation Island, da cui la coppia era uscita separata.

"Sono maturato. Negli ultimi mesi sono cresciuto. Francesca mi mancava molto, ho avuto paura di non averla più nella mia vita", assicura Manuel.

Dopo aver passato l'estate separati, i due protagonisti di Temptation Island affermano di essersi riavvicinati in particolare tra ottobre e novembre, quando entrambi hanno subito perdite importanti.

"Nel momento in cui è morta mia nonna lei mi è stata vicinissima", afferma Manuel. E Francesca aggiunge: "Poi lui mi è stato vicino quando è scomparso mio nonno a novembre".

Da allora Manuel e Francesca hanno iniziato a sentirsi di nuovo: "Ci siamo riavvicinati". "L'ho invitato al mio compleanno a inizio dicembre ed è venuto. Da allora abbiamo iniziato a frequentarci di nuovo", spiega Francesca.

Oggi sono tornati ufficialmente insieme: "Sta andando bene, siamo sereni, equilibrati, non litighiamo più". Al momento però preferiscono non pensare troppo al futuro: "Abbiamo deciso di riprovarci, se sono rose fioriranno. Se non dovesse andare, ci lasceremo, ma in maniera matura".