Francesca Sofia Novello, la nuova vita da mamma bis: "L'amore si moltiplica"

Francesca Sofia Novello ha condiviso sui social, attraverso una serie di scatti, le sensazioni dei primi giorni da mamma bis dopo la nascita di Gabriella, nata il 4 gennaio 2025 dalla relazione tra la modella e Valentino Rossi. "L'amore si moltiplica", ha scritto Francesca Sofia Novello sul suo profilo Instagram, a corredo di alcuni scatti in cui mostra non solo la nuova arrivata, ma anche alcuni dettagli come un mazzo di fiori, parte del testo della celebre canzone "Gabri" di Vasco Rossi, un fiocco rosa che annuncia il nuovo arrivo e molto altro ancora. Momenti accolti con grande entusiasmo da fan e amici della coppia, i quali hanno risposto con centinaia di like e commenti al post di Instagram.

Sabato 4 gennaio Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello avevano annunciato sui social di essere diventati genitori. "Benvenuta Gabriella", aveva scritto la coppia a corredo di un tenero scatto che ritraeva la coppia e la nuova arrivata ancora in ospedale. Nelle storie Instagram di Francesca Sofia Novello, 31 anni, si vede uno scatto di Valentino Rossi, 45 anni, intento a tenere in braccio la piccola Gabriella. "Il nostro cuore esplode di Amore", aveva scritto ancora, nelle storie Instagram, la modella già mamma di Giulietta, nata a marzo del 2022.

Francesca Sofia Novello, l'amore per Valentino Rossi

"Penso che Vale sia l'uomo della mia vita, è un ragazzo solare e simpatico - aveva raccontato Francesca Sofia Novello nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo nel 2021 -. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati". Mentre a proposito di un possibile matrimonio, la modella aveva spiegato: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".