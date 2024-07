Francesca Sofia Novello

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Francesca Sofia Novello si confida con i suoi follower e risponde ad alcune domande riguardo la sua seconda gravidanza.

A inizio luglio, la modella e Valentino Rossi avevano annunciato che aspettano un'altra bambina.

“Sto molto bene e sono sempre stata bene. Ho avuto la fortuna di non soffrire di nausee e non avere alcun tipo di problema. La seconda gravidanza è diversa sotto alcuni aspetti. Io avendo già una bimba di due anni, faccio chiaramente un po’ più fatica rispetto alla prima gravidanza. Sono un pochino più stanca, più irascibile, faccio fatica a tenerla in braccio perché mi fa male la schiena. Lei rimane più nervosa e la gestione è un po’ più complicata", spiega Francesca Sofia Novello su Instagram.

Riguardo il nome della seconda figlia, la modella aggiunge: "Il nome lo abbiamo praticamente già scelto, ma lo comunicheremo alla nascita".

Parlando della prima figlia Giulietta, che oggi ha due anni: "Glielo abbiamo detto subito, ma non penso che abbia capito bene. Le parlo tanto, glielo dico, le faccio vedere la pancia, le leggo un sacco di libri. Ma non vede ancora questo cambiamento in me perché ancora la pancia non è così grande”.

A un follower che le chiede come sta vivendo i suoi cambiamenti fisici, la compagna di Valentino Rossi risponde: "Sto attenta a mangiare bene e sano (come facevo prima). Mi alleno quando ho voglia e tempo. Quando nascerà mi prenderò il mio tempo per recuperare e quando sarà ora ricomincerò con gli allenamenti giusti”.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la storia d'amore

Insieme da dicembre 2017, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori di Giulietta a marzo del 2022. "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi", aveva scritto la coppia annunciando la nascita della figlia.

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia Novello aveva parlato della storia d'amore con Valentino Rossi: "La vita con Vale è veramente molto semplice. Viviamo a Tavullia, circondati da persone cresciute con lui". Per quanto riguarda il matrimonio: "Per me non è indispensabile. Non c'è bisogno della fede al dito".