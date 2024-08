Francesca Sofia Novello, la dolce foto al mare con la figlia Giulietta

La modella, in attesa della seconda figlia con Valentino Rossi, mostra il pancione in un dolce scatto insieme alla primogenita

Instagram @francescasofianovello

Francesca Sofia Novello ha condiviso sui social un dolce scatto con la figlia Giulietta, nata a marzo del 2022.

Nella foto in bianco e nero madre e figlia sono strette in un tenero abbraccio e la piccola Giulietta bacia dolcemente la mamma, che mostra il pancione della sua seconda dolce attesa.

Francesca Sofia Novello e l'attesa della seconda figlia

Lo scorso luglio, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato di aspettare la seconda figlia. Di recente, la modella aveva parlato della seconda maternità in un'intervista.

A proposito della primogenita Giulietta, Francesca Sofia Novello, 30 anni, aveva detto: "Glielo abbiamo detto subito che avrà una sorellina, ma non penso che abbia capito bene. Le parlo tanto, glielo dico, le faccio vedere la pancia, le leggo un sacco di libri. Ma non vede ancora questo cambiamento in me perché ancora la pancia non è così grande".

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, l'emozione di essere genitori

Giulietta Rossi è nata il 4 marzo del 2022 all'ospedale di Urbino. Ad annunciare la nascita della piccola erano stati i genitori con una foto sui social: "Mamma e babbo sono al settimo cielo!", avevano scritto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

In seguito la modella aveva pubblicato anche il momento dell'arrivo a casa, scrivendo: "Inizia la nostra vita in tre. Giulietta è meravigliosa e dolcissima". Francesca Sofia Novello aveva poi condiviso sui social il primo dolce ritratto di famiglia e la coppia aveva celebrato anche il battesimo di Giulietta.

Francesca Sofia Novello, ospite a Verissimo, aveva parlato dell'amore per Valentino Rossi: "Penso che Vale sia l'uomo della mia vita. È un ragazzo solare e simpatico. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati". E a proposito di un possibile matrimonio, la modella aveva aggiunto: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".