Rosa Diletta Rossi: "Un incidente mi ha tenuto ferma per mesi"

Rosa Diletta Rossi racconta a Verissimo di aver avuto un incidente in seguito al quale è stata costretta a rimanere immobile per diversi mesi: "Avevo 21 anni e avevo iniziato ad andare in moto. Stavo andando a fare un provino, ma una macchina non si fermò a un incrocio e mi prese. Mi ricordo che la prima cosa che feci fu chiamare la mia agente per dire che non riuscivo a partecipare al provino. In seguito all'incidente sono rimasta ferma per circa sei mesi perché mi ero fatta male alla caviglia".

L'incidente causò diverse paure all'attrice, paure che Rosa Diletta Rossi, 36 anni, è riuscita a superare anche grazie alla passione per l'arrampicata in montagna: "Mi ha aiutata a gestire le mie paure. In un certo senso mi ha salvata nei miei momenti di fragilità perché è una disciplina che ti costringe a stare in contatto con te stesso. Crea un connubio perfetto tra mente e corpo. Poi la montagna ti mette di fronte ai tuoi limiti. Ti dà una dose di umiltà importante".