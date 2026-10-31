Francesca Michielin parla a Verissimo del matrimonio con Davide Spigarolo, celebrato lo scorso giugno. "È stato un bellissimo matrimonio. È stato tutto super naturale, non c'era nulla di costruito, ci siamo divertiti tanto. È stato un giorno in cui abbiamo sentito tanto affetto", afferma la cantante, 31 anni.

Il matrimonio è stato celebrato a Bassano del Grappa, città natale della cantante, nella chiesa in cui si sono sposati i genitori di Francesca Michielin. "In quella chiesa ho imparato a cantare nel coro, avevo 5 o 6 anni", racconta la cantante, che è tornata a vivere proprio a Bassano del Grappa insieme al marito, originario di Marostica.

Per quanto riguarda la storia d'amore con Davide Spigarolo, Francesca Michielin dice: "Stiamo insieme da 4 anni e mezzo, ma lo conosco dalle scuole superiori. Era molto bravo nell'atletica leggera e per me era un mito. Mi ha sempre affascinata molto".