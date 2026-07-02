Dall'ingresso degli sposi insieme in chiesa all'hamburger con patatine di mezzanotte: Francesca Michielin ha svelato 18 "cose che troverai assurde del nostro matrimonio". Per esempio, come ha raccontato la cantante in un post sui social, la sposa è entrata in chiesa insieme allo sposo , al suo matrimonio "non c'erano damigelle o paggetti, le fedi le hanno portate i nonni ", come fiori sono stati scelti i girasoli e per il bouquet della sposa i delphinium.

Inoltre, Francesca Michielin, 31 anni, e il neomarito Davide Spigarolo, 33 anni, non hanno fatto, come da tradizione, l'addio al nubilato e l'addio al celibato con gli amici. "Per mancanza di tempo", spiega la cantante, motivo per cui non andranno nemmeno in viaggio di nozze quest'anno, ma "ci rifaremo l'anno prossimo". Nessun banchetto nuziale al matrimonio, ma una festa "come fosse un diciottesimo": "Un lungo aperitivo senza i classici tavoli con nomi assegnati e portate, ma tanta musica, karaoke e hamburger e patatine di mezzanotte". Così come niente confetti, ma "libri di poesie e segnalibri da pollice in ceramica".



Queste, come altre scelte non convenzionali per un matrimonio, sono state spiegate così dalla cantante: "In una vita di costante performance e ansia da prestazione, questo giorno voleva essere semplicemente gioia e condivisione".



Nel video sotto, l'ultima intervista di Francesca Michielin a Verissimo.