Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti a Verissimo

I loro destini si sono incrociati per la prima volta sul set di Viola come il mare e sono pronti a stupirvi ancora con la seconda stagione: Francesca Chillemi e Can Yaman vi aspettano a Verissimo, sabato 27 aprile alle 16.30 su Canale5.

Nella serie - i cui primi tre episodi sono già disponibili in streaming su Mediaset Infinity - i due attori interpretano rispettivamente la giornalista Viola Vitale e l'ispettore di polizia Francesco Demir. Viola come il mare 2 andrà in onda su Canale 5 in prima visione assoluta da venerdì 3 maggio.

Francesca Chillemi è nata il 25 luglio del 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Nel 2003, a 18 anni, vince Miss Italia. Debutta in tv nella quarta stagione di Un medico in famiglia e da allora ha preso parte a diverse produzioni televisive, conquistando il cuore dei telespettatori.

Nel corso della sua carriera, Francesca Chillemi ha ricevuto importanti riconoscimenti come il premio Margutta, La Via Delle Arti come Miglior attrice di fiction e il premio Miglior attrice protagonista nell'ambito del Filming Italy Best Movie Award del Festival del Cinema di Venezia nel 2022.

Can Yaman è nato a Istanbul, in Turchia, l’8 novembre del 1989. Dopo aver studiato al Liceo Italiano di Istanbul, nel 2012 si è laureato in Giurisprudenza. L'esordio come attore è nel 2014 nella serie Gönül Isleri, ma il successo è arrivato nel 2017 nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, insieme a Ozge Gurel, con cui Yaman ha recitato anche nel 2020 nella serie Mr. Wrong - Lezioni d'amore. In Italia è diventato noto principalmente con la serie DayDreamer - Le ali del sogno, dove ha recitato al fianco di Demet Özdemir.

Can Yaman ha anche fondato l'associazione Can Yaman for Children impegnandosi a raccogliere fondi da destinare a bambini e adolescenti affetti da gravi malattie o con disabilità.