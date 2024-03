Can Yaman e il weekend in Umbria, tra arte e beneficenza

L'attore turco dona alcune apparecchiature medico-sanitarie al centro umbro per la riabilitazione e la cura dei bambini con disabilità: "Un viaggio per andare a salutare gli amici dell’Istituto Serafico di Assisi"

Instagram: @canyaman

"Un viaggio per andare a salutare gli amici dell’Istituto Serafico di Assisi. Finalmente Umbria!". Can Yaman ha trascorso il weekend in Umbria per visitare l'Istituto Serafico di Assisi, un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione dei bambini con disabilità. L'attore turco ha donato alcune apparecchiature medico-sanitarie al poliambulatorio interno insieme all'associazione Can Yaman for children.

"Un weekend alla scoperta della verde Umbria, nella deliziosa Assisi. Circondato da arte e accolto da tante belle persone dedite con amore al bene degli altri", ha condiviso Yaman su Instagram. "Questo intenso weekend umbro mi ha anche dato la possibilità di conoscere ancora più da vicino la meravigliosa Famiglia Sfascia, che mi ha permesso di prendere parte alle importanti attività di beneficenza che porta avanti con entusiasmo e infinita dedizione presso l’Istituto Serafico".

Can Yaman non ha però interrotto i suoi allenamenti: "Tra un relax e l’altro, una leggera corsetta di un’ora e mezza", ha scritto l'attore come didascalia di un reel che lo ritrae sul tapis roulant.

Can Yaman, infatti, si sta allenando duramente per interpretare il ruolo di Sandokan in una serie televisiva dedicata al personaggio interpretato negli anni Settanta da Kabir Bedi.

Non è l'unico impegno per l'attore, reso celebre dai suoi ruoli da protagonista in Daydreamer - Le ali del sogno e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore: prossimamente tornerà sulle scene con la seconda serie di Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi.

Can Yaman, l'intervista a Verissimo

Can Yaman, ospite a Verissimo, aveva ripercorso la sua storia e aveva parlato della sua famiglia.

"Quando sono nato i miei genitori non erano molto agiati, avevano avuto delle difficoltà economiche, quindi ci ha aiutati mia nonna. I primi tre anni lei si è presa cura di me. Poi mia mamma ha cominciato a lavorare fuori città e allora si è occupata di me l'altra nonna", aveva detto l’attore, che è nato a Istanbul nel 1989.

Suo padre Güven Yaman ha origini albanesi-kosovare, sua madre Güldem Yaman è una professoressa di lettere di origini albanesi-macedoni: "Quando avevo dieci anni, mio padre ha cominciato a guadagnare bene e per quattro anni siamo stati bene. Quando avevo 14 anni, però, il lavoro di mio padre è andato male e abbiamo avuto delle difficoltà. Se ho continuato a studiare è stato solo grazie alle borse di studio".

Can Yaman aveva parlato anche del suo attuale rapporto con i genitori: "Mio padre si fida di me, mia madre si preoccupa di più, ma con lei ho un rapporto speciale", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Nel video sotto, la storia di Can Yaman.