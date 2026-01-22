Classe 2000 e di professione calciatore, Flavio Ubirti è diventato noto al pubblico a Temptation Island, dove è stato tra i single più ambiti nel villaggio delle fidanzate. Dopo Temptation Island ha proseguito il suo percorso in tv come tronista di Uomini e Donne. Nel dating show ha conosciuto Nicole Belloni, corteggiatrice di 27 anni, con cui ha scelto di uscire dal programma.



Dopo la scelta, la nuova coppia ha mostrato sui social i primi momenti della loro nuova quotidianità. "Sei entrata piano piano, mettendo un mattoncino alla volta, ma quando sei arrivata lo hai fatto in maniera travolgente. Il miglior finale di un percorso bellissimo": sono state le prime parole di Flavio Ubirti dopo il percorso a Uomini e Donne.



Nicole Belloni ha condiviso invece le sue emozioni: "È stato un viaggio intenso, un mix di emozioni fortissime: felicità, paura, fragilità, ma soprattutto una voglia immensa di dare amore. Speravo davvero che alla fine di questo percorso sarei riuscita a trovare la persona giusta a cui donarlo e mai avrei potuto immaginare di avere accanto qualcuno di così profondamente straordinario".