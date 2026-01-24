Rettore e i 49 anni d'amore con Claudio: "Ho chiesto a Maria De Filippi di invitarci a Temptation Island"

Rettore parla a Verissimo dei suoi 49 anni d'amore con Claudio Filacchioni. "Dopo 49 anni insieme come potrei fare a meno di lui?", si chiede l'artista, 70 anni. E afferma con ironia: "Ho chiesto a Maria De Filippi di invitarci a Temptation Island. Lei mi ha detto: 'Da quanto tempo state insieme? 49 anni? No, non è valido'".



Dopo così tanti anni insieme, tra Rettore e Claudio non mancano però anche le discussioni. "Nel momento in cui sono stanca, mi sto riposando, lui se ne esce sempre con cose di lavoro. Mi arrabbio e litighiamo", racconta l'artista. E svela una curiosità: "In casa nostra c'è una stanza in cui non accendiamo mai i riscaldamenti perché la usiamo raramente. C'è un freddo che sembra un frigorifero. Quando litighiamo, lui va a dormire in quella stanza. Si mette tutti i cappotti sopra e ci va".



