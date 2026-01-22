Flavio Ubirti e Nicole Belloni, le prime foto di coppia dopo la scelta a Uomini e Donne



Originario della provincia di Firenze e di professione calciatore, Flavio Ubirti, prima di partecipare al dating show, si era già fatto conoscere al pubblico a Temptation Island, dove è stato tra i single più ambiti nel villaggio delle fidanzate. Dopo Temptation Island, ha continuato il suo percorso in tv come tronista di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Nicole Belloni, che vive a Milano.



"Sei entrata piano piano, mettendo un mattoncino alla volta, ma quando sei arrivata lo hai fatto in maniera travolgente. Il miglior finale di un percorso bellissimo", sono le parole che Flavio Ubirti, 24 anni, ha dedicato a Nicole Belloni, 27 anni, dopo l'uscita dal programma.



L'ex corteggiatrice ha anche raccontato le sue emozioni dopo il percorso: "È stato un viaggio intenso, un mix di emozioni fortissime: felicità, paura, fragilità, ma soprattutto una voglia immensa di dare amore. Speravo davvero che alla fine di questo percorso sarei riuscita a trovare la persona giusta a cui donarlo e mai avrei potuto immaginare di avere accanto qualcuno di così profondamente straordinario".



