Alessandra Martines parla per la prima volta a Verissimo della lotta di sua figlia Stella contro il tumore. "All'inizio c'è stato un errore di diagnosi, si credeva fosse una mononucleosi e quindi si è perso un po' di tempo", afferma l'attrice, 62 anni, mamma di Stella (1998) e di Hugo (2012).

Poi però per Stella è arrivata una diagnosi difficile: "Le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Abbiamo affrontato la chemioterapia e la radioterapia. Sono delle prove tostissime". Stella ha affrontato la malattia qualche anno fa, all'età di 21 anni. Di quel periodo, Alessandra Martines ricorda: "La paura era sempre presente. Dentro di te hai paura che tua figlia possa morire. Sei dentro a un tunnel, ma devi andare avanti perché non si ha scelta".



Oggi Stella sta bene. "La sua malattia è in remissione totale", afferma Alessandra Martines, che spiega come la figlia sia cambiata dopo la malattia: "Ha trovato la fede. Ha abbandonato tutto quello che poteva avere a che fare con il mondo dello spettacolo e oggi studia teologia".