Flavio Briatore sui social: "Sono stato operato al cuore per un tumore"

Flavio Briatore è stato operato al cuore per rimuovere un tumore. Ad annunciarlo è lo stesso imprenditore tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"La prevenzione medica è fondamentale - scrive Briatore a corredo del video - A seguito di un controllo di routine sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica". L'imprenditore è stato dimesso nella giornata di giovedì 28 marzo, dopo essere stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano una decina di giorni fa.

Nel video, inoltre, ringrazia il team medico che l'ha assistito, l'ex moglie Elisabetta Gregoraci che “è stata sempre al mio fianco” e il figlio che da Monaco è andato a trovarlo in ospedale.

Proprio Elisabetta Gregoraci ha raccontato in varie storie social di essere stata vicina all'ex marito: "In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui".