Elisabetta Gregoraci sull'operazione di Briatore: "Sono state giornate difficili"

La showgirl ha condiviso una serie di storie Instagram per raccontare il periodo complicato appena trascorso accanto all'ex marito, operato per rimuovere un tumore benigno al cuore

"Nel quotidiano poniamo sempre l'attenzione a un sacco di cose, ma la vera sintesi è che non c'è nulla più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita". Elisabetta Gregoraci ha voluto inviare un messaggio di sensibilizzazione dopo aver trascorso gli ultimi giorni accanto all'ex marito Flavio Briatore, operato all'ospedale San Raffaele di Milano per rimuovere un tumore benigno al cuore.

Con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la showgirl ha anche raccontato le sensazioni provate in questo periodo complicato: "In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio - ha scritto Gregoraci a corredo di una foto che ritrae la sua mano stringere quella dell'ex marito - In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui".

Flavio Briatore è stato operato dopo che, a seguito di un semplice controllo di routine, i medici avevano scoperto una massa benigna in corrispondenza del cuore: "Sono state giornate intense e difficili, ma superate insieme. Prendiamoci questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa", ha concluso Gregoraci pubblicando un selfie insieme a Briatore.