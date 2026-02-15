Fiordaliso: "A 70 anni ho capito che bisogna far fatica per amare perché ci devi essere nonostante la stanchezza"

Fiordaliso compirà tra pochi giorni 70 anni e condivide una riflessione sull'amore per i suoi due figli, Sebastiano e Paolo, e per i nipoti, Rebecca (di 14 anni) e Cesare (di un anno).



"Grazie a mia nuora Giulia, la mamma di Cesare, ho fatto un passo in più da nonna. Lei mi ha fatto capire che bisogna far fatica per amare. Ci devi essere. Anche se sei stanca, alzi il tuo lato B e vai da tuo nipote, dai tuoi figli, e li vai ad aiutare", afferma la cantante commossa. E aggiunge: "Io, Cesare, lo voglio vedere grande e lo vedrò". Della prima nipotina, Rebecca, Fiordaliso dice: "Non è più la mia bambina. È diventata un'adolescente bellissima. Ma mi fa soffrire che non sia più la mia bambina, lo devo ancora digerire".





Fiordaliso: "A 15 anni non ero pronta a fare la mamma"

La cantante è diventata mamma per la prima volta all'età di 15 anni e la seconda poco dopo i 30 anni. Della maternità, dice: "Entrambe le volte mi hanno aiutata i miei genitori, ma in due modi diversi. A 15 anni non ero pronta a fare la mamma, a 30 mi hanno aiutata perché lavoravo tantissimo". "Sono stata più mamma con il secondo, con il primo sono stata più una sorella maggiore, sto recuperando adesso", aggiunge Fiordaliso.