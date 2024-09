Fiordaliso è diventata nonna bis

Fiordaliso condivide uno scatto in cui annuncia che è diventata nonna per la seconda volta

Instagram: @fiordaliso_official

"Scusate, ma… ho poco tempo". Fiordaliso è diventata nonna per la seconda volta e lo annuncia con una foto su Instagram in cui la cantante, 68 anni, tiene in braccio il nipotino.

Marina Fiordaliso aveva anticipato l'evento a fine agosto, in cui, sempre su Instagram, aveva scritto: "Da metà settembre di nuovo nonna. Sono troppo felice". Nella nuova foto, posa emozionata mentre coccola il nipote appena nato.

La cantante è già nonna di Rebecca Luna, di 12 anni, figlia del primogenito Sebastiano. Con lui, Fiordaliso è diventata mamma per la prima volta a 15 anni, nel 1972. Dal secondo matrimonio con Paolo Tonoli, nel 1989, è nato poi il secondogenito Paolo Alberto.

Ospite a Verissimo, Fiordaliso aveva parlato dell'amore per la nipote: "È speciale, è meravigliosa. Però è anche molto timida e molto riservata, non so quanti in classe sappiano che sua nonna è Fiordaliso". La cantante aveva anche svelato il suo sogno per il futuro: "Quando mia nipote compirà 18 anni vorrei girare il mondo con lei: mi piacerebbe andare in Cina, in India, visitare insieme a lei posti che nemmeno io ho mai visto".