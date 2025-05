I finalisti di Amici24 ospiti a Verissimo

Chi sarà il vincitore di Amici24? Domenica 18 maggio a Verissimo non perdete l’intervista dei finalisti TrigNO, Antonia, Francesco, Daniele e Alessia.

Antonia Nocca, cantante, ha 19 anni e vive a Napoli con la sua famiglia. È entrata nella scuola di Amici non subito, ma dopo aver vinto una sfida proposta da Rudy Zerbi.

TrigNo, cantante, ha 23 anni, è nato ad Asti ma vive a Milano, dove si è laureato in Economia. È seguito da Anna Pettinelli, che da subito l'ha voluto in squadra.

Alessia, ballerina di danze latino americane, ha 23 anni ed è originaria di Fondi (Latina), vive a Roma e studia ingegneria all'Università. È stata la prima allieva ad essere ammessa nella scuola di Amici, per volontà di Alessandra Celentano.

Francesco, ballerino neoclassico, ha 24 anni ed è cresciuto a Carovigno, in provincia di Brindisi. È stato tra i primi a ricevere la maglia oro del serale ed è seguito da Emanuel Lo.

Daniele, ballerino modern, ha 18 anni, è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, ma a 13 anni si è trasferito a Roma per studiare danza. Come Alessia, fa parte della squadra di Alessandra Celentano.