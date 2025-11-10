Ospite a Verissimo, Filomena Mastromarino ha parlato della sua nuova vita dopo aver lasciato il mondo del cinema hard, dove era conosciuta con il nome d'arte di Malena. "Non tornerei mai sui miei passi, sono felice così. Mi sento serena, rilassata e forse più completa come donna", ha raccontato l'ex attrice.

In studio, Filomena Mastromarino, 42 anni, ha condiviso anche il difficile periodo che sta affrontando accanto alla mamma, che dopo una prima diagnosi di tumore e un primo intervento, dovrà affrontare una nuova operazione: "Proprio in questi giorni abbiamo avuto la notizia che il male si è ripresentato e mamma dovrà operarsi di nuovo, non è facile per lei e per me".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Filomena Mastromarino a Verissimo.