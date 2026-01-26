Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono raccontati a Verissimo. L'ex nuotatore, 43 anni, ha chiarito le sue precedenti dichiarazioni sulla storia con Federica Pellegrini, a cui era seguita una replica da parte dell'ex nuotatrice.

"Non è il tempo con cui stai con una persona che determina se una storia è importante o no. A determinare se una persona è importante nella tua vita sono i fatti e le azioni. Se ripenso al doping, il mio momento difficile, io stavo ancora con Federica ed eravamo in casa insieme. Su quella vicenda le persone importanti della mia vita avevano preso una posizione. Lei non ha detto niente pur sapendo che io ero innocente. Una persona che ha preferito il silenzio, un silenzio accusatorio, non può essere tra le persone importanti della mia vita", ha spiegato Filippo Magnini.



Nel 2020, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati genitori di Mia e l'anno dopo si sono sposati a Milano. Alla domanda se in futuro vorrebbero allargare la famiglia, la showgirl, 43 anni, ha risposto: "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà". L'ex nuotatore ha aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".

