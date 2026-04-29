Federico Russo e la scelta di lavorare come commesso: “Non pensate che con un progetto ci campate una vita”

Federico Russo risponde sui social agli hater che l'hanno criticato per aver dichiarato di lavorare part time come commesso. "Dico proprio in maniera semplice e non me ne vergogno: tuttora sto facendo il commesso in un negozio di un amico part time", ha dichiarato l'attore, 28 anni, in un'intervista a SuperGuidaTV, spiegando come quello dell'attore non sia, a detta sua, un "mestiere lineare" alla pari del calciatore o del ballerino. Sulla scelta di fare il commesso Federico Russo ha aggiunto: "Non lo faccio perché ci siano dei problemi, ma semplicemente volevo fare un'esperienza e non volevo scialacquare quello che si è messo da parte, anche per rispetto di mia madre e dell'educazione economica che mi ha dato".

Le dichiarazioni però non sono state comprese da tutti e sui social l'attore ha ricevuto anche diverse critiche dopo l'intervista. Federico Russo ha voluto spiegare ulteriormente. Riguardo alla "non linearità" del lavoro da attore, Federico Russo ha precisato sui social: "Quello che intendevo dire è che di solito, nella normalità, si segue un percorso di studi per un mestiere, si entra nel mondo del lavoro e in teoria si svolge quel lavoro nella vita. Salvo imprevisti". In particolare l'attore ha voluto anche rispondere a chi si è soffermato su presunti guadagni da capogiro degli attori: "Vi posso garantire che le cifre non sono quelle che dite voi, non si guadagnano milioni. Naturalmente sono cifre più grandi, sarei ipocrita a dire il contrario. Ma non pensate insomma che se fate un progetto o due ci camperete a vita".



"Togliamo un po' questo velo perché un attore o un'attrice magari in un anno fa un progetto o due. Con quelli può campare tranquillamente per l'anno successivo, però dopo un po' non si campa a vita, non ci campi di rendita. Altrimenti i big, parlo degli attori grandissimi, non lavorerebbero più, farebbero un progetto ogni tre o quattro anni e sarebbero a posto", ha aggiunto l'attore.

Ospite a Verissimo, Federico Russo aveva parlato del suo ritorno ne I Cesaroni nei panni di Mimmo. "Ero un bambino, vedere il mio personaggio cresciuto per me è un po' strano. Però è bello vedere la nostalgia e l'affetto delle persone", ha detto l'attore, che aveva anche parlato del suo futuro: "Il mio sogno è continuare a fare l'attore e avere anche la mia famiglia. Sogno di diventare papà. Mi piacerebbe molto. Quando vedo dei neonati in giro sento dentro proprio il calore di diventare padre".