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L'intervista25 aprile 2026

Federico Russo: "Sono single, ma sogno di diventare papà"

L'attore, che interpreta Mimmo ne I Cesaroni, parla a Verissimo dell'amore oggi e dei sogni per il futuro: "Quando vedo dei neonati in giro sento dentro proprio il calore di diventare padre"
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Federico Russo parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single. "Esco da una relazione molto importante durata quattro anni. Ci siamo separati senza litigi, ma per degli spazi personali e abbiamo un ottimo rapporto. È stata una relazione molto bella in cui sono maturato molto come persona", afferma l'attore che interpreta Mimmo ne I Cesaroni.

In futuro però Federico Russo, 28 anni, vorrebbe diventare papà: "Mi piacerebbe molto. Quando vedo dei neonati in giro sento dentro proprio il calore di diventare padre. Il mio sogno è continuare a fare l'attore e avere anche il mio piccolo nucleo, la mia piccola capanna".


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