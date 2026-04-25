Kiara: "Mia mamma ha perso la vista lentamente"

Kiara parla a Verissimo del problema di salute e dell'amore per sua mamma Cynthia. "Mia mamma è cieca. Ha perso la vista lentamente. Quando ero piccola, riusciva a vedere un po' di più, adesso non vede nulla", spiega la ballerina di Amici, 22 anni.



Kiara ammette che non sia stato facile affrontare il problema di salute della mamma: "È stato difficile crescere così, c'erano circostanze in cui non poteva aiutarmi, ma lei è la donna più forte che conosca. Mi ispira tantissimo ogni singolo giorno. Quando sono giù mi basta pensare a lei, alla sua forza, per trovare la forza di rialzarmi. Lei è il mio idolo".