Massimo Boldi e la paura per l’età che avanza: “Ci sono momenti in cui vado in crisi"

Massimo Boldi presenta a Verissimo le figlie Manuela, Marta e Micaela e parla del suo rapporto con il tempo che passa. "Ci sono momenti in cui vado davvero in crisi. Mi prende male pensare che piano piano devi abbandonare questo mondo, questa vita che è straordinaria e bellissima", ammette l'attore, 80 anni.

Massimo Boldi è stato sposato dal 1973 con Marisa Selo, scomparsa nel 2004. La coppia ha avuto le figlie Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990).

Oggi l'attore vive insieme a sua figlia minore Marta, che racconta: "È come vivere con un adolescente, ha più vita sociale lui di me". La figlia Manuela conferma: "Bisogna davvero controllarlo come un adolescente, anche cosa posta sui social. Ha sempre il telefonino in mano". Micaela rivela invece di essere quella che si preoccupa di più per il papà: "Essendo la figlia maggiore, da quando è morta la mamma, ho preso un po' le redini e poi anche perché lavoriamo insieme".