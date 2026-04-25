Serena Rossi: "Mi dissero che un figlio avrebbe rallentato la mia carriera, ma Diego mi ha portato fortuna"

Serena Rossi parla a Verissimo della maternità. "Il mio mestiere è fatto anche di presenza, di immagine, mi dissero: 'Se fai un figlio adesso esci dal giro, è un momento in cui stai crescendo'. Ci rimasi malissimo", racconta l'attrice, 40 anni, diventata nel 2016 mamma di Diego, nato dalla relazione con Davide Devenuto.



Serena Rossi ha deciso in quell'occasione di andare avanti nella sua scelta di diventare mamma: "Ho pensato: 'Posso mai mettere la mia vita, i miei desideri, nelle mani di qualcuno che deve decidere per la mia carriera?' Ho pensato: 'Non mi importa, non farò il film, ma voglio realizzare il mio sogno più grande che è quello di diventare mamma'".



Oggi l'attrice è sicura di aver preso la decisione più giusta: "Ho seguito la mia strada e Diego mi ha portato una fortuna incredibile. Da quando è nato, la mia carriera ha preso il via in una maniera diversa". Per quanto riguarda i 18 anni d'amore con Davide Devenuto, l'attrice dice: "Questo amore è forte, sono tanti anni, è un amore che ha vissuto tante fasi". Serena Rossi e l'attore si sono sposati nel 2023 dopo 15 anni d'amore: "È stata una cerimonia molto intima, eravamo in 14. Non lo sapeva nessuno. Diego ci ha portato le fedi".