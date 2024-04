Federico Lauri racconta l'aggressione subita: "Ho ricevuto un pugno in faccia davanti a tutti"

Ospite a Verissimo, Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, parla per la prima volta in tv della grave aggressione subita recentemente in treno. "Ero in viaggio per lavoro verso Napoli e sono uscito dal salottino per chiedere informazioni al capotreno - ha ricostruito l'hair stylist 34enne - Quando mi sono voltato c'era questo mostro che mi riprendeva con il cellulare. Gli ho chiesto di evitare, ma ha iniziato a insultarmi, così mi sono rivolto allo stesso capotreno". Federico Lauri ha quindi proseguito nella ricostruzione di quanto accaduto, spiegando come le accuse verbali si siano subito trasformate in uno scontro fisico: "Mi ha dato un pugno in faccia davanti a tutti. Io mi sono spostato e mi ha sbattuto con la mano contro il vetro. Poi non ho capito niente, perché mi girava la testa". Il risultato, dopo diverse tac, è un trauma cranico facciale dal lato sinistro con dieci giorni di prognosi, ma - come spiegato dallo stesso hair stylist - "non è tanto il dolore fisico che ho subito a fare male, ma il dolore che provo dentro di me". "Vergognoso che nel 2024 ancora succeda questo. Sono stato preso a schiaffi, mi hanno dato un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Sono stato insultato, denigrato, aggredito per l'orientamento sessuale. È vergognoso", aveva scritto l'hair stylist 34enne sui social subito dopo l'aggressione, condividendo un video dall'ospedale a cui si era rivolto per alcuni accertamenti. "Vi prego, smettete di chiamare la gente fr***o. L'omosessualità non è una malattia", aveva poi concluso.