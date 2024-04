L'hair stylist, noto come Federico Fashion Style, ha denunciato sui social di essere stato aggredito su un treno: "Preso a schiaffi, mi hanno dato un pugno in faccia. Sono stato insultato e denigrato per l'orientamento sessuale"

Federico Lauri è stato aggredito mentre viaggiava a bordo di un treno. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso hair stylist sui social, che ha affermato di essere stato vittima di un'aggressione omofoba.

"Vergognoso che nel 2024 ancora succeda questo. Sono stato preso a schiaffi, mi hanno dato un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Sono stato insultato, denigrato, aggredito per l'orientamento sessuale. È vergognoso", ha scritto Federico Lauri, 34 anni, pubblicando un video dall'ospedale, dove è andato per alcuni accertamenti dopo l'aggressione.

"Vi prego, smettete di chiamare la gente fr***o. L'omosessualità non è una malattia", ha concluso l'hair stylist, noto al pubblico come Federico Fashion Style.

Federico Lauri aveva fatto coming out ospite a Verissimo. "Uno nella vita ci nasce non ci diventa. Io ho sempre vissuto con l'idea della mamma e del papà, quindi la mia inclinazione faceva strano prima di tutto a me stesso. Tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione e ho capito che non potevo più nascondermi, perché era qualcosa che mi faceva stare male", aveva spiegato l'hair stylist, che è papà di Sophie, nata dalla relazione con Letizia Porcu a cui è stato legato per 17 anni.