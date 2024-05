Federico Bernardeschi, gli auguri alla figlia Deva: "Sei speciale amore mio"

Instagram @fbernardeschi

Federico Bernardeschi ha dedicato sui social dolci parole alla figlia Deva in occasione del suo quinto compleanno. "Auguri amore mio, sono così grato di averti nella mia vita. Sono già passati cinque anni, ma è come se ci fossi da sempre, non potrei immaginarmi senza di te. Sei speciale, ti amo", ha scritto il calciatore del Toronto FC - aggiungendo un cuore a corredo di alcuni momenti trascorsi con la figlia - alla primogenita avuta con la moglie Veronica Ciardi, che ha commentato, aggiungendo l'emoticon di un altro cuore: "Mia vita".

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, l'amore per le figlie condiviso a Verissimo

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, legati dal 2016, sono convolati a nozze a luglio del 2021 e sono genitori anche di Lena, 3 anni. La coppia aveva condiviso a Verissimo l'amore per le figlie: "Deva è molto simile a me: è emotiva, ha un carattere particolare, non si avvicina a tutti, cerca di studiare un po' la situazione, mentre Lena è un terremoto come Federico, ma è anche un'attrice nata", aveva raccontato Veronica. La coppia aveva parlato anche della loro relazione e del loro matrimonio. A proposito dell'inizio del loro amore, l’attrice di quasi 39 anni anni aveva raccontato: "Ci siamo conosciuti per caso tramite amici in comune, poi abbiamo cominciato a scriverci e a raccontarci. Mi sono innamorata della sua anima". E parlando delle due proposte di matrimonio: "La prima è arrivata dopo due anni che stavamo insieme". Tre anni dopo era arrivata la seconda proposta: "Per la prima mi ero preparato... per la seconda, invece, eravamo sul divano e le ho detto: Che dici se quest'estate ci sposiamo?", aveva raccontato il calciatore di 30 anni, che all'età di 16 anni aveva dovuto mettere in pausa la sua carriera sportiva a causa di un problema al cuore. Veronica Ciardi, condividendo con Silvia Toffanin le emozioni del grande giorno, aveva aggiunto: "Eravamo ancora molto presi dall'Europeo, però è stato molto bello. C'erano le nostre figlie Deva e Lena e quel giorno abbiamo festeggiato molte cose".