A pochi giorni dal parto cesareo programmato, Federica Pellegrini, in attesa della seconda figlia, condivide sul suo profilo Instagram uno scatto insieme al marito Matteo Giunta.
L'occasione è "l'ultima cena" prima del parto per la coppia e la campionessa di nuoto accompagna il dolce scatto con una grande ironia.
"Il pensiero è sempre stato quello: Non so come faremo ma il modo lo troviamo. Scrivere l’ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così", scrive Federica Pellegrini nella didascalia del post.
Solo qualche giorno fa, la campionessa aveva condiviso su Instagram il dolce momento dell’ecografia, vissuto insieme alla primogenita Matilde.
Legati dal 2019, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nel 2022. Nel 2024, sono diventati genitori di Matilde. A dicembre del 2025, hanno annunciato che sarebbero diventati genitori per la seconda volta di una bambina.
Ospite a Verissimo lo scorso gennaio, Federica Pellegrini aveva rivelato che il parto è previsto per inizio aprile: "Farò un parto cesareo programmato. L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà".