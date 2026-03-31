"Il pensiero è sempre stato quello: Non so come faremo ma il modo lo troviamo. Scrivere l’ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così" , scrive Federica Pellegrini nella didascalia del post.

L'occasione è "l'ultima cena" prima del parto per la coppia e la campionessa di nuoto accompagna il dolce scatto con una grande ironia.

Federica Pellegrini fa l'ecografia con la figlia Matilde | Instagram: @kikkafede88

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la storia d'amore

Legati dal 2019, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nel 2022. Nel 2024, sono diventati genitori di Matilde. A dicembre del 2025, hanno annunciato che sarebbero diventati genitori per la seconda volta di una bambina.

Ospite a Verissimo lo scorso gennaio, Federica Pellegrini aveva rivelato che il parto è previsto per inizio aprile: "Farò un parto cesareo programmato. L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà".