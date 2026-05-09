Riccardo Stimolo parla a Verissimo dei commenti omofobi scritti tempo fa e per cui è stato criticato durante il percorso ad Amici. "Riconosco l'errore, ho chiesto scusa, ma soprattutto ho avuto l'occasione di chiedere scusa alla persona direttamente interessata - afferma il cantante di Amici -. L'età non è una giustificazione, ma è successo quando avevo 15 anni, quindi ho avuto del tempo per comprendere la gravità".



Prima di entrare nella scuola di Amici, Riccardo Stimolo, 19 anni, lavorava come elettricista insieme al papà: "Mi svegliavo alle 5 e 30 del mattino, andavo in ditta, ero il primo che arrivava. Aspettavo che arrivassero gli altri, facevo il caffè a tutti e poi partivamo perché eravamo divisi in squadre". Quel lavoro per il cantante è stato un'importante lezione di vita: "So cosa vuol dire andare a lavorare e arrivare a casa stanchi. Cercavo di ritagliare del tempo per me, ma era poco. Spero che l'opportunità di Amici possa cambiarmi la vita".